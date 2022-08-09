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Факти / Україна

У Харкові майже одночасно з сиренами пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Уночі 9 серпня в Харкові пролунали вибухи.

Потужні звуки місцеві жителі почули майже одночасно з сиренами, які спрацювали в місті та області о 02.09.

Дозволили покинути укриття людям за 40 хвилин.

Зараз дивляться

А вже за дві години в Харкові та області знову оголосили про загрозу ворожих обстрілів, яка минула о 05.53.

Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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