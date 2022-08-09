У Харкові майже одночасно з сиренами пролунали вибухи
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Уночі 9 серпня в Харкові пролунали вибухи.
Потужні звуки місцеві жителі почули майже одночасно з сиренами, які спрацювали в місті та області о 02.09.
Дозволили покинути укриття людям за 40 хвилин.
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А вже за дві години в Харкові та області знову оголосили про загрозу ворожих обстрілів, яка минула о 05.53.
Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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