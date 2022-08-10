Германия передала Украине еще 4 Gepard и боеприпасы к ним

Август, 10 в 19:41

Германия передала еще четыре зенитных самоходных установки Gepard к уже имеющимся восьми, а также почти 50 тыс. боеприпасов для них. Всего Украина получила 12 установок Gepard.

За прошедшую неделю Германия передала для ВСУ также 10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, три бронированных ремонтно-эвакуационных машины, восемь устройств для борьбы с дронами, восемь мобильных наземных радаров и тепловизоров и несколько холодильников для медикаментов.

Напомним, что в середине июля украинские военные приступили к тренировкам в Германии на САУ Gepard. Обучение проходило на полигонах Вооруженных сил ФРГ в Шлезвиг-Гольштейне.

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Источник: МИД Герминии