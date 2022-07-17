Июль, 17 в 18:57

В Германии началась тренировка украинских военных на самоходных зенитных установках Gepard, которые должны быть переданы на вооружение ВСУ.

Учения проходят на полигонах Вооруженных Сил ФРГ в Шлезвиг-Гольштейне. По данным издания RND, сейчас там находятся не менее 100 украинских военных.

Кроме обучения по использованию самоходных зениток Gepard, украинские солдаты пройдут и артиллерийскую подготовку. В то же время Бундесвер официально не подтверждал информацию о тренировках.

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– Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Ранее там базировались Gepard, там, в районе Балтийского моря, удобно тренироваться на стрельбищах, — отметил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.

Напомним, Германия обещает передать Украине новую партию оружия. В частности, 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и т.д.

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