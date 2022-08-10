Німеччина передала Україні ще 4 Gepard та боєприпаси до них

Серпень, 10 в 19:41

Німеччина передала ще чотири зенітні самохідні установки Gepard до вже наявних восьми, а також майже 50 тис. боєприпасів для них. Всього Україна отримала 12 установок Gepard.

За минулий тиждень Німеччина передала для ЗСУ також 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, три броньовані ремонтно-евакуаційні машини, вісім пристроїв для боротьби з дронами, вісім мобільних наземних радарів та тепловізорів і кілька холодильників для медикаментів.

Нагадаємо, що у середині липня українські військові розпочали тренування у Німеччині на САУ Gepard. Навчання відбувалося на полігонах Збройних сил ФРН у Шлезвіг-Гольштейн.

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Джерело: МЗС Німеччини