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Факты / Украина

Сразу после объявления воздушной тревоги: в Николаеве прогремели взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Сразу после объявления воздушной тревоги: в Николаеве прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Николаеве ночью 10 августа раздались взрывы.

Слышно их было после объявления воздушной тревоги около двух ночи.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал тех жителей, которые не находились в укрытиях, соблюдать правило двух стен.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич 

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