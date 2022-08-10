Август, 10 в 6:07

В Николаеве ночью 10 августа раздались взрывы.

Слышно их было после объявления воздушной тревоги около двух ночи.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал тех жителей, которые не находились в укрытиях, соблюдать правило двух стен.

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Источник: Александр Сенкевич