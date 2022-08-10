Сразу после объявления воздушной тревоги: в Николаеве прогремели взрывы
Фото: Depositphotos
В Николаеве ночью 10 августа раздались взрывы.
Слышно их было после объявления воздушной тревоги около двух ночи.
Городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал тех жителей, которые не находились в укрытиях, соблюдать правило двух стен.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Сенкевич