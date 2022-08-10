Відразу після оголошення повітряної тривоги: у Миколаєві прогриміли вибухи

Серпень, 10 в 6:07

У Миколаєві вночі 10 серпня пролунали вибухи.

Чутно їх було після оголошення повітряної тривоги близько другої ночі.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав тих жителів, які не перебували в укриттях, дотримуватись правила двох стін.

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Джерело: Олександр Сєнкевич