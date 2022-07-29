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Факты / Украина

Залужный показал работу американских комплексов М270 MLRS на войне

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Залужный показал работу американских комплексов М270 MLRS на войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как работают американские М270 MLRS на войне.

– Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе! — написал он в

Справка. M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК. Неофициально этот комплекс называют “палец Бога” из-за его огневой мощи.

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Напомним, что 15 июля первые американские РСЗО M270 MLRS прибыли в Украину.

А в начале июня Великобритания анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Источник: Валерий Залужный

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