Залужный показал работу американских комплексов М270 MLRS на войне

Июль, 29 в 13:04

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как работают американские М270 MLRS на войне.

– Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе! — написал он в

Справка. M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК. Неофициально этот комплекс называют “палец Бога” из-за его огневой мощи.

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Напомним, что 15 июля первые американские РСЗО M270 MLRS прибыли в Украину.

А в начале июня Великобритания анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Источник: Валерий Залужный