Велика Британія вдвічі збільшить кількість постачань високоточних реактивних систем залпового вогню для України.

Про це повідомив британський міністр оборони Бен Уоллес у коментарі BBC.

За його словами, тепер Україна матиме шість високоточних РСЗВ, а також “значну” кількість ракет, які вони запускають.

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Наразі Україна має три пускові установки, які є аналогом американських HIMARS. У повідомленні BBC не уточнюється, яку саме зброю передадуть, але, скоріш за все, йдеться про MLRS M270. Ці РСЗВ мають гусеничну основу, а не колеса, як у HIMARS, але при цьому у британських M270 пускова установка вміщує 12 ракет проти шести в американській реактивній системі.

Бен Уоллес додав, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на постачання боєприпасів і командні центри.

Очільник оборонного відомства Британії заявив про це в Копенгагені, де проходить міжнародна конференція з партнерами офіційного Києва, які планують надати нову військову та фінансову підтримку Україні.

За його словами, Лондон “дуже задоволений” тим, як Україна використовує ракетні системи, які вже отримала з боку країн Заходу. Він додав, що українські Збройні сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

Бен Уоллес зауважив, що таке використання західних систем є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

– Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна, – сказав британський міністр.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому видно, як працюють американські М270 MLRS на війні.