Август, 11 в 9:59

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что военно-политическое руководство не анонсировало контрнаступление на юге.

В интервью Украинской правде он призвал не гадать о стратегических замыслах Генштаба, ожидая тех или иных действий ВСУ, и не говорить о военных, чтобы не играть на руку врагу.

Журналист издания сказал министру, что уже сейчас анонсирована деоккупация. И сами же военные говорят, что основным ударом контрнаступления будет юг.

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В то же время Резников ответил, что они такого не анонсировали. Он объяснил, что президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина освободит всю морскую полосу на юге.

Интервьюер также напомнил, что оккупанты в последние недели стянули значительные силы на юг.

— Это была такая стратегическая задумка, чтобы заставить их туда перебросить войска, или не очень профессиональная коммуникация власти, что мы спровоцировали усиление там, куда собираемся наступать?, – спросил он.

Глава Минобороны ответил: А кто сказал, что мы спровоцировали?

– Я сейчас буду вынужден вам объяснять план, но точно этого не буду делать. Вы ведь не знаете, что на самом деле есть в стратегическом замысле и где? Пусть россияне считают, что они отреагировали, – добавил Резников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

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Фото: Минобороны