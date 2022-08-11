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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Удары ВСУ по мосту Каховской ГЭС и российские обстрелы Днепропетровщины: что происходит на 169-й день войны (онлайн)

Удары ВСУ по мосту Каховской ГЭС и российские обстрелы Днепропетровщины: что происходит на 169-й день войны (онлайн)

Украинские военные сообщили, что снова ударили по мосту Каховской ГЭС, после чего он стал “непригодным” для использования.

Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня, которые посылает в Украину. Теперь их будет 6 – они столь же дальнобойны как американские HIMARS.

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00:14 - 11 августа

В Донецке произошла утечка аммиака в Калининском районе города.

Об этом сообщают подконтрольные СМИ оккупационной “власти” Донецка.

Перед этим появлялись сообщения о взрывах на одном из пивзаводов Донецка. Местные писали о мощных взрывах и масштабном пожаре, который виден из многих районов города в районе местного пивзавода.

Зона поражения при утечке аммиака составляет 2 км.

При этом в донецких Telegram каналах пишут, что запаха аммиака нет, однако в некоторых районах, по сообщениям местных жителей, есть хмельной запах.

/ 2 фотографии

Пока нет официальной информации о ситуации в Донецке.

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