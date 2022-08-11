Удары ВСУ по мосту Каховской ГЭС и российские обстрелы Днепропетровщины: что происходит на 169-й день войны (онлайн)

Украинские военные сообщили, что снова ударили по мосту Каховской ГЭС, после чего он стал “непригодным” для использования.

Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня, которые посылает в Украину. Теперь их будет 6 – они столь же дальнобойны как американские HIMARS.

В Бахмуте из-за обстрелов погибли 7 человек, 6 – ранены. Еще 11 человек погибли в результате ночных ударов россиян по Днепропетровщине.

В Киев доставили еще 16 погибших защитников Мариуполя.

Украине отсрочили долги в 2024 году.

Группа семи (G7) призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС.

Еще трое боевиков “ДНР” приговорили в Украине к 15 годам тюрьмы.