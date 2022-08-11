Серпень, 11 в 9:59

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що військово-політичне керівництво не анонсувало контрнаступу на півдні.

В інтерв’ю Українській правді він закликав не гадати щодо стратегічних задумів Генштабу, чекаючи на ті чи інші дії ЗСУ, і не говорити про військових, щоб не грати на руку ворогу.

Журналіст видання сказав міністру, що вже зараз анонсовано деокупацію. І самі ж військові кажуть, що основним ударом контрнаступу буде південь.

Зараз дивляться

Водночас Резніков відповів, що вони такого не анонсували. Він пояснив, що президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україна звільнить усю морську смугу на півдні.

Інтерв’юер також нагадав, що окупанти останніми тижнями стягнули значні сили на південь.

– Це був такий стратегічний задум, щоб змусити їх туди перекинути війська чи не дуже професійна комунікація влади, щоб спровокувати посилення там, куди маємо намір наступати? – запитав він.

Очільник Міноборони відповів: А хто сказав, що ми спровокували?

– Я зараз буду змушений вам пояснювати план, але точно цього не робитиму. Адже ви не знаєте, що насправді є в стратегічному задумі й де? Нехай росіяни вважають, що вони відреагували, – додав Резніков.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

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Фото: Міноборони