Серпень, 11 в 14:43

Російські окупанти у Маріуполі готують так званий суд над українськими військовополоненими на День Незалежності України 24 серпня.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, на сцені філармонії вже встановлюють для цього клітки.

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Бойченко вважає, що це показовий акт помсти. У разі відсутності успіхів на фронті, росіянам потрібно транслювати хоч якусь перемогу.

Крім того, це чергова спроба дестабілізувати українців.

– Це судилище є воєнним злочином. Адже були конкретні домовленості з Червоним Хрестом та ООН щодо полонених, які склали зброю. Сторони погодилися, що полонених не будуть судити та вони будуть їхати виключно в бік України. Росіяни перекреслили усі домовленості, яких було досягнуто, – каже Бойченко.

Він також закликав міжнародні інституції спільними зусиллями зробити все для порятунку українських захисників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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