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Факты / Украина / Общество

Российские судилища над пленными вне законов: Юсов о “суде” над украинцами в Мариуполе

Юля Захарченко, редактор ленты
Российские судилища над пленными вне законов: Юсов о “суде” над украинцами в Мариуполе
Фото: УНИАН

В сентябре российские военные хотят устроить показательный “суд” над украинскими защитниками в Мариуполе. Это будет игра на зазомбированную российскую публику, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны и член координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

— Понятно, что незаконные суды и судилища на территории РФ или на территории “республик” не являются легитимным указателем ни для нас, ни для всего мира. Украинцы, защитники Азовстали и Мариуполя, и все пленные, находящиеся на территории РФ или на временно оккупированных территориях, – это герои. За них будет борьба. Они должны вернуться домой, — считает представитель ГУР Минобороны.

Юсов подчеркнул, что Россия пытается морально давить на украинских бойцов, их членов семьи и друзей, чтобы как можно сильнее запугать.

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По его словам, Кремль осуществляет игру на зазомбированную российскую публику, однако Украина будет все равно защищать свои территории и бороться за возвращение наших защитников домой.

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