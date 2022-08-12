Серпень, 12 в 15:02

Газета The Times пише, що нещодавні відео свідчать про те, що саме російські військові обстрілювали найбільшу в Європі Запорізьку АЕС.

Зазначається, що перед обстрілами російські окупаційні війська залишили свої позиції та сховалися у бункер, а український персонал залишався на місцях.

— Потім пролунав звук пострілу з міномета, за яким – удар і вибух, знятий на відео. Потім ще один і ще, – пише журналіст Макс Такер.

Президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін в одному з коментарів виданню зауважує, що короткі проміжки між звуками вихідних та вхідних снарядів, на початку серпня зафільмованих мешканцями Енергодару, підтвердили те, що російські військові обстрілювали Запорізьку АЕС зблизька.

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На його думку, росіяни обстріляли станцію, намагаючись розірвати її зв’язок з енергосистемою України, адже це і є їхня головна мета.

Котін повідомив, що щодня отримує інформацію щодо ситуації на ЗАЕС від працівників станції. Рашисти змушені “терпіти” український персонал, оскільки саме він забезпечує безпеку ядерного об’єкта. Але президент Енергоатому наголошує, що окупаційні війська РФ перетворили Запорізьку АЕС на військову базу.

— На території ЗАЕС перебуває близько 50 машин із вибуховими речовинами, – зазначив він.

Він додав, що ситуація відчутно погіршилася протягом останніх двох тижнів, коли ворожі війська розмістили важку військову техніку в машинних залах першого та другого енергоблоків.

— Якби там здетонував якийсь із їхніх вибухових матеріалів, це спричинило б величезну пожежу без можливості загасити її до того, як вона досягне реактора, – попередив Котін.

За його словами, росіяни використовують бункер на ЗАЕС як казарму, що дедалі більше ускладнює ситуацію, не даючи персоналу станції можливості бути захищеними у разі витоку радіації.

Вночі відбулося засідання Ради безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС, під час якого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до української та російської сторін із закликом надати доступ організації з ядерного нагляду до станції.