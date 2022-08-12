Август, 11 в 21:58

Потенциальные угрозы на Запорожской АЭС есть, поскольку станция находится под контролем оккупационных войск Российской Федерации.

Об этом в эфире 24 канала рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Потенциальная угроза в отношении Запорожской АЭС существует. К большому сожалению там по сегодняшний день находятся террористы Российской Федерации, которые захватили этот объект, который очень опасен с точки зрения многих вопросов. Если так будет продолжаться, то то, что происходило в Чернобыле, может быть маленькими цветочками по сравнению с тем, что может произойти на Запорожской АЭС, – сказал он.

По его словам, все попытки Украины заставить российских военных уйти со станции не имеют никакой реакции.

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— Институции, которые должны этим заниматься — МАГАТЭ, ООН и т.д. — они только спокойно наблюдают за этим, — сказал Данилов.

Он повторил слова президента Зеленского, который говорил, что если на ЗАЭС произойдет какая-то ситуация, связанная с утечкой ядерных отходов, то это будет расцениваться как ядерная атака на Украину.

– Там есть повреждения. По состоянию на сегодняшний день мы не видим, чтобы они были угрожающими. Однако, что будет послезавтра? Этот объект очень критически важен с точки зрения всех процессов. То, что там происходит, если пойдет какая-то цепная реакция, если пойдет не по плану, будет опасность не только для нашей страны, а также для других, — рассказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов напомнил, что во время катастрофы на Чернобыльской АЭС воздух от атомной станции распространился на соседние страны и покрывал часть Европы.

Напомним, 11 августа генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи ЗАЭС и выводу войск с территории станции. Затем Соединенные Штаты поддержали призыв о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Перед этим президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может спровоцировать самую страшную в мире ядерную аварию, даже больше Чернобыля.