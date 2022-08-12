Украина призывает весь мир не допустить анонсированного россиянами судилища в Мариуполе — заявление

Август, 12 в 15:30

Операция по спасению 2,5 тыс. защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь украинским героям.

Об этом говорится в совместном заявлении сил безопасности и обороны в отношении пленных защитников Мариуполя.

В нем отмечается, что альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на Азовстали прежде всего тяжелораненых. Ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались.

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— Именно тяжелораненых нам удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 – защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. Пока они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, — говорится в сообщении.

Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть героев Мариуполя и всех украинцев, которые находятся в плену врага.

Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских защитников и защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В заявлении отмечается, что РФ не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Поэтому вопрос обмена пленными является сложным и чувствительным.

— Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими защитниками и защитницами.

Также силы безопасности и обороны требуют немедленно направить представителей ООН, Международного комитета Красного Креста в места, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Еленевку.