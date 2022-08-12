Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Є кілька варіантів: Жданов пояснив, як можна звільнити полонених азовців

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Є кілька варіантів: Жданов пояснив, як можна звільнити полонених азовців

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як можна звільнити з полону українських захисників Азовсталі та Маріуполя.

Він зазначив, що є кілька способів звільнення азовців, серед яких – обмін полоненими та контрнаступ Збройних сил України.

– Один із найпростіших варіантів – великий обмін. Але спершу потрібно розпочати контрнаступ для того, щоб взяти велику кількість російських солдатів у полон. Далі – контрнаступ наших військ, бо лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту розташована Оленівка, де утримують азовців. Ну і третій варіант – це може бути якась спеціальна операція, – сказав Жданов.

Військовий експерт наголосив, що Росія робить все можливе, щоб не повертати українських захисників.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що окупанти хочуть влаштувати у Маріуполі “судилище” над українськими військовополоненими на День Незалежності України 24 серпня. 

За словами мера Маріуполя, для цього на сцені філармонії вони вже встановлюють клітки.

Читайте
Україна закликає увесь світ не допустити анонсованого росіянами судилища у Маріуполі - заява

Джерело: Олег Жданов

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка