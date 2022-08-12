Серпень, 12 в 19:45

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як можна звільнити з полону українських захисників Азовсталі та Маріуполя.

Він зазначив, що є кілька способів звільнення азовців, серед яких – обмін полоненими та контрнаступ Збройних сил України.

– Один із найпростіших варіантів – великий обмін. Але спершу потрібно розпочати контрнаступ для того, щоб взяти велику кількість російських солдатів у полон. Далі – контрнаступ наших військ, бо лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту розташована Оленівка, де утримують азовців. Ну і третій варіант – це може бути якась спеціальна операція, – сказав Жданов.

Військовий експерт наголосив, що Росія робить все можливе, щоб не повертати українських захисників.

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Нагадаємо, що окупанти хочуть влаштувати у Маріуполі “судилище” над українськими військовополоненими на День Незалежності України 24 серпня.

За словами мера Маріуполя, для цього на сцені філармонії вони вже встановлюють клітки.

Джерело: Олег Жданов