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Факты / Украина

РФ наращивает технику в Беларуси: Воздушные силы готовятся к “поздравлениям” на 24 августа

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ наращивает технику в Беларуси: Воздушные силы готовятся к “поздравлениям” на 24 августа
Фото: Depositphotos

Командование Воздушных сил ВСУ не исключает вооруженных провокаций российского врага на День Независимости 24 августа, в том числе с территории Беларуси.

Об этом на брифинге заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Воздушные силы ВСУ внимательно следят за активностью врага. За сутки оккупанты совершают примерно 150 вылетов на прилегающих к Украине территориях Беларуси, России и оккупированного Крыма.

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Юрий Игнат подчеркнул, что Вооруженные силы Украины постоянно фиксируют перевозку боекомплектов (как ракет Искандер и т.п.). Кроме того, есть данные разведки, что противник наращивает свои силы на территории Беларуси.

– Это происходит не сегодня, не вчера, а всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит там вооружение… Эта угроза была всегда, поскольку территорию Беларуси Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии, наносила удары оттуда… — рассказал представитель Командования Воздушных сил.

По его словам, наш национальный праздник День Независимости оккупанты всегда использовали для “поздравлений”, поэтому и в этот раз нужно готовиться к подобному.

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Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия на украинские государственные праздники 23 и 24 августа готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

Источник: Медиа Центр Украина

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