Август, 16 в 0:46

Россия готовится к массированному обстрелу территорий Украины, собрав на беларусском аэродроме Зябровка околок 14 ЗРК С-400 и около 60 ракет к ним.

С таким выводом выступил беларусский оппозиционный проект Беларускі Гаюн, сделав обзор вражеской военной техники на аэродроме.

В проекте напомнили, что 11 августа в районе аэродрома Зябровка были видны вспышки и слышны взрывы. Впоследствии благодаря беларусам и спутниковым снимкам компании Maxar выяснилось, что в ту ночь был уничтожен танк Т-72. Более того, по информации проекта, среди вражеских войск были пострадавшие.

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Благодаря снимкам из космоса Беларускі гаюн смогли не только идентифицировать место взрыва, но и составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке на текущий момент.

Таким образом, на аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 Триумф, три РЛС КАСТА-2Е2 и 48Я6 Подлет, два ЗРПК Панцирь.

Рядом с техникой расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

При этом проект смог подтвердить, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их везут в Зябровку.

— Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что россияне готовятся к массированному ракетному удару по Украине в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты, — говорится в сообщении.

О вероятных провокациях России на августовские праздники Украины 23 и 24 числа (День Государственного Флага и День Независимости) раньше говорил и военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у оккупационных войск РФ отсутствуют другие опции, кроме как терроризировать Украину ракетными обстрелами.

Источник: Беларускі Гаюн

Фото: Motolko Help