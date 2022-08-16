Серпень, 16 в 14:32

Командування Повітряних сил ЗСУ не виключає збройних провокацій російського ворога на День Незалежності 24 серпня, зокрема з території Білорусі.

Про це на брифінгу заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Повітряні сили ЗСУ уважно стежать за активністю ворога. За добу окупанти здійснюють приблизно 150 вильотів на прилеглих до України територіях Білорусі, Росії та окупованого Криму.

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Юрій Ігнат наголосив, що Збройні сили України постійно фіксують перевезення боєкомплектів (як ракет Іскандер тощо). Крім того, є дані розвідки, що противник нарощує свої сили на території Білорусі.

– Це відбувається не сьогодні, не вчора, а завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один із аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння… Ця загроза була завжди, оскільки територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, завдавала ударів звідти… – розповів речник Командування Повітряних сил.

За його словами, наше національне свято День Незалежності окупанти завжди використовували для “привітань”, тому і цього разу треба готуватися до цього.

Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія на українські державні свята 23 та 24 серпня готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

Джерело: Медіа Центр Україна