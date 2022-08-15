Август, 15 в 20:00

Россия на украинские государственные праздники 23 и 24 августа готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

С таким предположением выступил военный эксперт Олег Жданов в интервью Youtube каналу Politeka.

Его спросили, планирует ли Россия какие-либо провокации на 23 августа, когда отмечается День Государственного Флага Украины, и на 24 августа — в День Независимости Украины.

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— Я не сомневаюсь, что постараются воспользоваться (этой датой, — Ред.). Всегда на какие-то значимые праздники — и большие религиозные, и большие государственные — Российская Федерация готовила провокацию. Я думаю, что здесь (на 23-24 августа, — Ред.) возможно нанесение групповых ракетных ударов по всей территории Украины. Скорее всего, они это и готовят, — объяснил эксперт.

Олег Жданов считает, что у России сегодня нет других вариантов для создания провокаций, так как существенно изменить ситуацию на фронте оккупанты возможности не имеют.

— В ближайшую неделю поменять ситуацию (на фронте, — Ред.) невозможно. Авиация боится залетать, и они (Россия, — Ред.) потеряли очень большой процент (воздушных сил РФ, — Ред.), а качество летчиков крайне низкое. Тем более, что они последние две недели не используют самолеты Ту-95 и Ту-160 для нанесения ударов высокоточными ракетами воздух-земля, — отметил эксперт.

По его словам, тактическая авиация врага не сможет залететь на территорию Украины, потому у России, кроме ракетных ударов, практически нет альтернатив для террора.

Учитывая вероятную подготовку Россией провокаций против Украины на государственные праздники, Олег Жданов также иронично прокомментировал взрывы в беларусской Зябровке, где у РФ сосредоточена техника.

— Может быть, по этой причине в Зябровке восемь раз и взорвался танк… По официальной версии беларусов, у них там танк взорвался, но “хлопков” было восемь. Можно предположить, что танк взорвался восемь раз. А там (в Зябровке, — Ред.) было огромное сосредоточение комплексов С-300 и С-400, которые имеют возможность делать пуски по наземным целям от 100 до 200 км, — объяснил Жданов.

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