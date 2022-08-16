Серпень, 16 в 19:21

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Краматорському напрямку біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії, але зазнав втрат та відступив.

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– Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів у районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку росіяни ведуть наступ у районі Невельського, бойові дії продовжуються.

У Генштабі додали, що на Запорізькому напрямку війська РФ ведуть наступ недалеко від Новомихайлівки. А на Південнобузькому напрямку у росіян була невдала спроба наступального бою поблизу Новогригорівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 174-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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