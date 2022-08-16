ЗСУ завдали втрат РФ на Краматорському напрямку та відбили наступи на Бахмутському
Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
На Краматорському напрямку біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії, але зазнав втрат та відступив.
– Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів у районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом, – зазначили у Генштабі.
На Авдіївському напрямку росіяни ведуть наступ у районі Невельського, бойові дії продовжуються.
У Генштабі додали, що на Запорізькому напрямку війська РФ ведуть наступ недалеко від Новомихайлівки. А на Південнобузькому напрямку у росіян була невдала спроба наступального бою поблизу Новогригорівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 174-ту добу.
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