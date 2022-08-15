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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Уничтожена база ЧВК Вагнер в Попасной и удар ВСУ по мосту в Мелитополе: что происходит на 173-е сутки войны (онлайн)

Уничтожена база ЧВК Вагнер в Попасной и удар ВСУ по мосту в Мелитополе: что происходит на 173-е сутки войны (онлайн)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту в Мелитополе. По данным советника главы ОП Алексея Арестовича, уже более суток мост не годится для перевозок эшелонов российских поездов из Крыма.

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается небезопасной. Ее с 5 августа регулярно обстреливает Россия. В течение 14 августа по Энергодару, возле атомной станции, снова стреляли. 42 страны и ЕС призвали Россию вывести войска из ЗАЭС.

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00:33 - 15 августа

За 14 августа российские военные совершили 11 обстрелов четырех пограничных общин Сумской области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской. Зафиксировано более 110 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По Юнаковской общине оккупанты нанесли 7 ударов из минометов. В результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища “Искра”. Также оккупанты обстреливали общину из САУ – 10 прилетов.

Российские военные из ствольной артиллерии нанесли 12 ударов по Хотинской общине.

С 13.25 были очереди из АК, ПК и взрывы гранат у государственной границы Белопольского общества.

– А с 17.50 был артобстрел территории общины – 16 прилетов. Кроме того, с 18.25 произошел минометный обстрел территории общины – всего 24 прилета из минометов в разных населенных пунктах, — сообщил Живицкий.

С 18.20 продолжался минометный обстрел Эсманской общины. Враг нанес 31 удар.

Источник: Дмитрий Живицкий

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00:31 - 15 августа

Украинские военные за неделю уничтожили 22 склада БК, 10 баз, 3 штаба и одну казарму рашистов. Больше всего российские военные понесли потери в Херсонской области — минус четыре базы и 10 БК. На Запорожье ВСУ демилитаризовали 5 военных баз оккупантов, три БК, один штаб и одну казарму.

В Донецкой области разрушены 7 БК врага, в Луганской области — минус один штаб.

Что касается Харьковщины, то там ВСУ ликвидировали одну БК, а в оккупированном Крыму — уничтожили авиабазу в Новофедоровке.

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