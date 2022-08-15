Уничтожена база ЧВК Вагнер в Попасной и удар ВСУ по мосту в Мелитополе: что происходит на 173-е сутки войны (онлайн)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту в Мелитополе. По данным советника главы ОП Алексея Арестовича, уже более суток мост не годится для перевозок эшелонов российских поездов из Крыма.

Оккупационные “власти” Херсонской области угрожают сотрудникам скорой помощи увольнением, если они не напишут заявления о согласии на сотрудничество, чтобы получать заработную плату в российских рублях.

В Генштабе Вооруженных сил заявили, что россияне имеют небольшой успех у Бахмута.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается небезопасной. Ее с 5 августа регулярно обстреливает Россия. В течение 14 августа по Энергодару, возле атомной станции, снова стреляли. 42 страны и ЕС призвали Россию вывести войска из ЗАЭС.