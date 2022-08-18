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Факти / Україна

Мы тут все останемся: росіяни бояться контрнаступу ЗСУ до 24 серпня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські військові призов
Фото: Depositphotos

Російські окупанти бояться контрнаступу ЗСУ ще до Дня Незалежності, 24 серпня. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови окупанта з родичами.

Солдат розповідає матері, що інформацію про плани українських військових надала розвідка РФ.

Він також жаліється на свого комбрига, який змушує їх залишатися на позиціях вже третій термін.

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– До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет.  Показательную казнь хотят устроить…Мы тут все останемся, – каже окупант матері, а та заспокоює сина тим, що нібито бути такого не може, що керівництво такого не допустить.

Водночас експерти вважають, що Росія на українські державні свята 23 та 24 серпня готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

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