Серпень, 18 в 13:49

Російські окупанти бояться контрнаступу ЗСУ ще до Дня Незалежності, 24 серпня. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови окупанта з родичами.

Солдат розповідає матері, що інформацію про плани українських військових надала розвідка РФ.

Він також жаліється на свого комбрига, який змушує їх залишатися на позиціях вже третій термін.

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– До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить…Мы тут все останемся, – каже окупант матері, а та заспокоює сина тим, що нібито бути такого не може, що керівництво такого не допустить.

Водночас експерти вважають, що Росія на українські державні свята 23 та 24 серпня готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.