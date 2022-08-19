Август, 19 в 15:46

В пятницу, 19 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с официальным визитом в Одессу.

Он посетил Одесский порт, откуда экспортируется зерно в рамках стамбульского соглашения.

– Очень грустно видеть, как значительные мощности этого большого порта не используются полностью. Мне грустно, потому что не реализуется тот потенциал, который этот порт, этот город имеет для вашей страны, для вашего региона. Я надеюсь, что скоро смогу вернуться и увидеть, что все терминалы загружены и что в городе кипит жизнь, – отметил Гутерриш.

Сейчас смотрят

Гутерриш отметил важность обеспечения доступа как к украинской, так и российской продукции.

— Получение больше еды и удобрения от Украины и России важно для рынков товаров и цен. Остальные части тоже важны, и мы защищаем доступ к российским рынкам еды и удобрения, которые не находятся под санкциями. Это важно для правительства и частного сектора — вывести их на рынок, – сказал он.

Также Гутерриш в очередной раз отметил важность демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС.

В Одессе генсека сопровождал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

– Сегодня в трех портах Одесской области 10 судов готовы к загрузке. Мы ожидаем, что сможем получить 40 заявок на заход в Одесский порт еще судов. Так что я рад отчитаться, что инициатива работает, — отметил министр.

Напомним, что в четверг, 18 августа, Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

Они обсудили ряд тем, в том числе зерновой коридор, принудительную депортацию украинцев, бойцов и медиков в плену РФ. Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.