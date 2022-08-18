Серпень, 18 в 16:55

У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Вони обговорили низку тем – зерновий коридор, примусову депортацію українців, бійців і медиків у полоні РФ, ядерний шантаж на Запорізькій атомній електростанції.

– Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків, – зазначив президент.

За його словами, окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

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– Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ, – переконаний Зеленський.