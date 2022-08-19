Половина боевых самолетов ЧФ РФ вышла из строя после атаки на аэродром в Крыму — СМИ

Август, 19 в 17:12

Взрывы на авиабазе Саки во временно оккупированном россиянами Крыму привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Об этом сообщила редактор ITV News Эмма Берроуз в Twitter со ссылкой на представителя западной разведки.

— Представитель западной разведки сообщил журналистам, что атака на аэродром в Саках в Крыму вывела из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России, — отметила Берроуз.

Она добавила, что в настоящее время, как отметил представитель разведки, российская система занята тем, что “ищет виновных в разгроме”.

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12 августа Министерство обороны Великобритании заявило, ссылаясь на данные разведки, что из-за того что часть российского воздушного флота была уничтожена в результате взрыва, воздушный потенциал ВМС РФ серьезно ухудшился.

9 августа в Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что на военном аэродроме Саки россияне размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

Источник: Эмма Берроуз