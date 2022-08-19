Половина бойових літаків ЧФ РФ вийшла з ладу після атаки на аеродром у Криму – ЗМІ

Серпень, 19 в 17:12

Вибухи на авіабазі Саки в тимчасово окупованому росіянами Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

Про це повідомила редакторка ITV News Емма Берроуз у Twitter з посиланням на представника західної розвідки.

— Представник західної розвідки повідомив журналістам, що атака на аеродром у Саках у Криму вивела з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії, – зазначила Берроуз.

Вона додала, що наразі, як зазначив представник розвідки, російська система зайнята тим, що “шукає винних у розгромі”.

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12 серпня Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, заявило, що через те що частина російського повітряного флоту була знищена в результаті вибуху, повітряний потенціал ВМС РФ серйозно погіршився.

9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

Джерело: Емма Берроуз