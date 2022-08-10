Август, 10 в 11:46

На военном аэродроме Саки в Новофедоровке в аннексированном Крыму россияне размещали истребители и бомбардировщики.

В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

Об этом во время национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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– По взрыву видно, что уничтожен склад авиационного вооружения, была детонация серьезная. Будем надеяться, что техника уничтожена так же, как склад. Потому что было видно несколько взрывов по территории фактически всего аэропорта, — рассказал он.

По его словам, аэродром опасен, ведь расположен на подлете в Украину.

— С этого аэродрома ежесуточно взлетали самолеты оккупантов. Они патрулируют Черное море постоянно, меняются только самолеты и экипажи. Этот и другие аэродромы в Крыму использовались именно в таких целях. Самолеты взлетают оттуда и наносят удары ракетами. Это противорадиолокационные ракеты и другие авиационные средства поражения, которые могут нести их самолеты, – добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Всего в Крыму есть пять аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по территории нашего государства.

Напомним, во вторник, 9 августа, на захваченном россиянами военном аэродроме Саки в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Позже на взрывы во временно оккупированном Крыму отреагировало Минобороны Украины. В ведомстве напомнили оккупационным властям “о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах”.