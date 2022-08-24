РФ могла нанести удары по Донецку, чтобы оправдать удары в День Независимости Украины — ISW

Август, 24 в 7:47

Российские официальные лица, вероятно, провели операцию под фальшивым флагом в Донецке, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные здания в День Независимости Украины. Об этом сообщили в Институте изучения войны ISW.

Также в ISW выяснили, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.

ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.

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Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

Ключевые выводы аналитиков института:

Российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан. Такое развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

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