РФ могла завдати ударів по Донецьку, щоб виправдати удари в День Незалежності України – ISW

Серпень, 24 в 7:47

Російські офіційні особи, можливо, провели операцію під фальшивим прапором у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України. Про це повідомили у Інституті вивчення війни ISW.

Також у ISW з’ясували, що, імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

ISW зазначає також, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

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Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для забезпечення безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування..

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії та віддає на всиновлення їх російськими родинами.

Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від міста Донецька.

Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та на північному заході Херсонської області.

У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах та наземних шляхах зв’язку.

Регіони Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, залучають на посади кадри без військового досвіду.

Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW