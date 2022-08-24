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Факти / Україна

РФ могла завдати ударів по Донецьку, щоб виправдати удари в День Незалежності України – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
РФ могла завдати ударів по Донецьку, щоб виправдати удари в День Незалежності України – ISW
Фото: Depositphotos

Російські офіційні особи, можливо, провели операцію під фальшивим прапором у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України. Про це повідомили у Інституті вивчення війни ISW.

Також у ISW з’ясували, що, імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

ISW зазначає також, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

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Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для забезпечення безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування..

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії та віддає на всиновлення їх російськими родинами.
  • Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.
  • Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від міста Донецька.
  • Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та на північному заході Херсонської області.
  • У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах та наземних шляхах зв’язку.
  • Регіони Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, залучають на посади кадри без військового досвіду.
  • Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ISW

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