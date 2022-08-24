Путин воспитал бездумную серую массу: откуда взялся вирус рашизма и способны ли россияне повторить опыт Германии

Август, 24 в 13:30

Как вызвать у россиян коллективное чувство стыда за совершенный геноцид? Почему смерть Путина не станет гарантией безопасности для Украины? Что общего в поведении немцев — сторонников фашизма времен Второй мировой войны и нынешних россиян?

Об этом и не только размышляем с кандидатом исторических наук, директором Центрального государственного исторического архива в Киеве Ярославом Файзулиным и политологом-международником Максимом Несвитайловым.

Извинения россиян — это совсем не то, в чем на самом деле сейчас нуждаются украинцы — убеждает Ярослав Файзулин.

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— На самом деле, эти извинения украинцам сейчас не нужны. Украинцам нужно, чтобы россияне забрали свои войска с территорий Украины, по меньшей мере, к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года, а еще лучше — к границам по состоянию на 1991 год. Что же касается извинений, то они имею смысл, когда они искренни, когда есть настоящее раскаяние. У россиян этого нет, они не сочувствуют украинцам.

Многие украинцы, когда началось полномасштабное вторжение, звонили своим родственникам в Россию и пытались им объяснить, что Россия начала большую войну и совершает преступления в отношении украинского народа. В ответ соболезнования они не получили.

Хотя россияне и прикрываются оправданиями, что, мол, начали войну из-за борьбы с “бендеровцами” и нацистами, из-за возможного нападения со стороны Украины, на самом же деле они поддерживают захватническую политику своей власти и поддерживают эту войну.

90% россиян хотели бы, чтобы российские войска захватили украинскую землю и покорили украинский народ. Собственно, в этом и кроется проблема и российской власти, и российского народа. Проблема не в самом Путине, а в том, что российский народ заражен вирусом рашизма. На мой взгляд, рашизм — это вера в кажущееся величие этой страны, которая дает им право распоряжаться судьбой других соседних народов и терроризировать их.

Откуда это у россиян взялось? В этой ситуации российское общество напоминает мне германское общество времен развития нацизма 1930-1940 годов. Тогда немцы находились как внутри информационного пузыря под действием пропаганды. Десятилетие пропаганды превратили немцев в послушную управляемую массу, которая безгранично верила в своего лидера и людей, которые его окружили.

Общество, которое во время Второй мировой войны, несмотря на то, что нацистские войска терпели поражения и неудачи, не хотело это признавать и до конца не верило, что это происходит. Немцы до 1945 года верили в то, что победа обязательно будет за ними. В подобном состоянии сейчас находятся и россияне. Они слепо верят в то, что российские войска вот-вот захватят Украину, и война для них закончится победой.

Но сейчас большинство россиян на шестом месяце войны поддерживают ее, несмотря на то, что в ней гибнут и их люди. Если искать в истории ответ на вопрос, откуда взялся рашизм, то с одной стороны это исторический опыт, а с другой — усилия российской пропаганды.

Для украинцев это война экзистенциальная, война за выживание. Для украинцев она не началась 24 февраля и даже не в 2014 году, она для украинцев длится столетиями. И в этой войне украинцы пытаются сохранить собственное государство, сохранить собственную идентичность, культуру, язык, религию. А россияне делают все для того, чтобы это уничтожить и подавить сопротивление украинцев.

— Что общего в нацистской пропаганде времен Второй мировой и современной рашистской?

– Во время Второй мировой войны немцы находились в определенном состоянии эйфории. Они всячески поддерживали Гитлера и свято в него верили. Прозрение пришло к части людей, очевидно, в мае 1945 года, когда Германия потерпела поражение в войне в Европе. Это было для немцев настоящим шоком, они не понимали, как это могло произойти, что они уверенно побеждали, а в конце концов проиграли войну.

Чувство коллективного стыда начало появляться, могу предположить, во время Нюрнбергского трибунала 1946 года.

На скамье подсудимых оказались главы нацистской Германии и их судили. Именно тогда немецкое общество стало осознавать, что судят людей, которые загнали их в состояние одурманивания, которое повлекло за собой войну. А уже дальше это переросло в воспитание коллективного искупления, которое длилось десятки лет и, собственно, не закончилось до сих пор.

Когда в нацистской Германии детям в школах объясняли, что их нация развязала войну и совершила масштабные преступления против человечности. Когда для германцев создавались музеи нацистских преступлений. Когда повсюду стали устанавливать памятные знаки жертвам нацизма. Когда Германия начала выплачивать помощь потомкам жертв Холокоста.

В течение десятков лет происходил этот процесс перевоспитания. К сожалению, с коммунистическим режимом так не было. По-моему, одна из причин того, почему стал возможным рашизм, это то, что Путину за несколько десятилетий своего правления удалось воспитать бездумную серую массу, которая идет на смерть по его повелению.

— Эйфория российского народа от геноцида в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах доказывают, что прозрения врага нам рано ожидать. Тем не менее, может ли Россия повторить опыт Германии и испытать такой коллективный стыд?

— Искупление подлинное и осознанное может наступить только после того, как Россия потерпит поражение в этой войне. И чем более болезненное поражение наступит, тем быстрее придет это искупление. Ведь на самом деле, как сейчас россияне для себя объясняют эти преступления в Украине?

Они свято верят, что не их военные это сделали. Что это провокации Украины и ее союзников, мол “не все так однозначно”, “вам (украинцам) не всю правду показывают”. Россияне верят, что эти кадры преступлений являются результатом работы украинской пропаганды и западных спецслужб, а как следствие, они не хотят верить, что это дело рук их военных.

А с другой стороны – это вирус рашизма. Даже когда российские военные своим родным рассказывают, что они совершают эти преступления, то родственники их поддерживают. То есть они верят в свое величие, в свое превосходство и считают, что они имеют право уничтожать людей только потому, что они чем-то от них отличаются — мышлением, образом жизни, тем, что эти люди хотят иметь собственное государство. И это уже считают достаточным основанием, чтобы нас уничтожать.

И именно поэтому у нас нет другого выхода, кроме как сражаться до последнего и победить в этой войне. У Украины сейчас огромный шанс. По сути, такой шанс она получает раз в 100 лет. Предыдущие шансы — это была эпоха украинской революции 1917-1921 годов, когда украинские войска, без надлежащего вооружения, при расколотом обществе и при отсутствии такой как сейчас западной поддержки, боролись с россиянами в течение трех лет.

Еще раньше борьба происходила при Гетмане Иване Мазепе в 1708-1709 годах, тогда украинцы потерпели поражение и опять же россияне действовали абсолютно варварски, победив украинские войска и гетмана Ивана Мазепу, в качестве наказание они уничтожили гетманскую столицу Батурин й убили там от 9 до 14 тыс. человек.

В сущности, россияне сейчас повторяют то, что они делали и раньше. Я убежден, что наказание за эти преступления последует. Лично я ожидаю вынесения решения по сбитию малайзийского боинга МН-17. Я убежден, что россиян признают виновными в сбитии этого рейса и с этого начинается процесс.

– Почему настроения современных россиян это результат не только путинской пропаганды, но и в целом российско-имперской?

— Современные русские являются жертвами не только путинской пропаганды, они были жертвами сперва имперской, а впоследствии и советской пропаганды, воспитывавшей в них ненависть ко всему, искоренившей у них чувство сострадания, которая выстроила в них мысленное ощущение величия и могущества. И украинцам в этой пропаганде отводилась роль второго сорта.

Для этого и использовался миф о братских народах и украинцам отводилась позиция “младшего брата”. И этим объяснялось то, что россияне якобы имеют право влиять на нашу жизнь и определять траекторию нашего движения. Они всегда воспринимали украинцев и как комических персонажей, “украинцы = хохлы”, “украинцы = предатели и пособники нацизма”. И эти же наборы имперских штампов Путин использует и сейчас в своей пропаганде.

С одной стороны, Путин сравнивает себя с Александром Невским, совершившим поход против Тевтонского ордена. С другой — с Петром Первым, создавшим империю. А Путину грезится, что он войдет в историю как человек, восстановивший российскую империю. Также он пользуется мифом, что Ленин создал современную Украину и мифом о великой победе, которая состоялась только благодаря россиянам, а другие народы в этом якобы и не участвовали.

На основе этого сочетания имперских и коммунистических штампов, клише, мифов – современная пропаганда и создала нынешний рашизм, следствием которого является полномасштабная война. Украинцы четко должны понять, что это война не Путина и его генералов.

Это война всего русского народа, которую поддерживает абсолютное большинство россиян. И любые наши попытки достучаться до их ума или совести обречены на неудачу. Единственный путь для нас выстоять – это победить в этой войне.

Учитывая современные мировоззренческие и политические реалии народа государства-агрессора, россияне решатся попросить прощения у украинцев только “по команде сверху” — уверен политолог-международник Максим Несвитайлов.

– Я бы и не ждал этих извинений вообще. Да и не думаю, что родителям жертвы серийного убийцы стало бы легче от извинений этого убийцы. Нам главное сейчас — добиться победы и наказания для России как для государства. Я думаю, очень эффективным может быть закрытие всех границ для россиян и тотальная изоляция. И нам не должно быть дела до их извинений и их сожаления. Главное для нас – добиться справедливого наказания для преступников.

– Сейчас украинцы возлагают большие надежды на смерть Путина. Не переоцениваем ли мы это событие?

— Конечно, смерть Путина станет праздником для украинцев. Но сам уход диктатора глобально ничего не изменит. А только повлечет в России перераспределение власти и ресурсов, а еще — внутренний раздор. Вспомним Германию в период после Второй мировой войны. Там десятилетиями, акцентирую — десятилетиями, продолжалась настоящая денацификация.

Многие страны брали шефство над отдельными государственными сферами — политически и экономически. И уже со временем, когда Германия очистилась и перезапустилась как страна, была полностью снята изоляция и всяческие ограничения.

Сам факт смерти Путина не будет означать, что на следующий день в России все изменится и она станет жить иначе. Нужен ряд механизмов по освобождению народов, которые не видят своего будущего в совместном существовании и не желают быть частью Российской Федерации. Это обычный демократический процесс.

Следует понимать, что не существует такой страны, как Россия. Есть Российская Федерация, это Федерация, состоящая из многих республик, которые, в принципе, ни исторически, ни культурно, ни этнически не ассоциируют себя с россиянами. Но смерти Путина следует ожидать только по той причине, что таким образом этот рычаг распада России будет гораздо легче запустить.

— Почему “русофобия” украинцев может стать катализатором нашей победы?

– Русофобия – лучший иммунитет для украинцев. Мы не менее 300 лет перманентно находились под влиянием России. Были оккупированы наши территории или это была культурная апроприация. Поэтому как только Украина начинала свое становление как государство, Россия либо нападала, либо оккупировала, либо подкупала.

Нужно понимать, что русофобия – это не страх перед Россией, это скорее ненависть и неприятие всего русского. Нам нужно развивать свою страну, двигаться дальше, тянуться к тем государствам, которые опередили нас в своем развитии и могут нас чему-то научить.

Думаю, нам стоит откровенно избегать того, что может назад нас затащить в русское болото. Поэтому действительно русофобия – это наш лучший иммунитет, если мы не хотим погибнуть как нация от нашествия рашизма.

Фото: Максим Несвитайлов, Ярослав Файзулин