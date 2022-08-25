Август, 25 в 9:07

25 августа российские войска обстреляли четыре района Днепропетровской области – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

По словам руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, эта ночь была сверхсложной – с постоянными атаками и пострадавшими.

Так, удар по Синельниковскому району после полуночи был уже четвертым за последние 24 часа.

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– В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них – трое детей. Самой маленькой девочке – всего два года! Все – в больнице, – отметил Валентин Резниченко.

В поселке Чаплино завершились поисково-спасательные работы после обстрела армии РФ 24 августа, сообщили в эфире национального телемарафона.

Вражеская атака унесла жизни 25 человек, среди них – двое мальчиков – шести и 11 лет.

Дети просто играли дома, когда туда прилетели российские ракеты.

31 человек получил ранения.

После обстрела Чаплино полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Никопольский район россияне трижды поливали огнем из Градов и тяжелой артиллерии.

В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.

Из Ураганов и Смерчей оккупанты обстреляли Апостоловскую и Широковскую общины Криворожского района.

В частности, село Кошевое осталось без света.

Несколько реактивных снарядов прилетели в один из районов Кривого Рога.

Люди, несмотря на то, что есть разрушение жилья, не пострадали.

Ракету, которую россияне направили на Днепровский район, сбили украинские военные.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Дмитрий Кулеба