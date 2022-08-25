Играли дома, когда туда прилетели ракеты: в Чаплино погибли двое мальчиков
25 августа российские войска обстреляли четыре района Днепропетровской области – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.
По словам руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, эта ночь была сверхсложной – с постоянными атаками и пострадавшими.
Так, удар по Синельниковскому району после полуночи был уже четвертым за последние 24 часа.
– В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них – трое детей. Самой маленькой девочке – всего два года! Все – в больнице, – отметил Валентин Резниченко.
В поселке Чаплино завершились поисково-спасательные работы после обстрела армии РФ 24 августа, сообщили в эфире национального телемарафона.
Вражеская атака унесла жизни 25 человек, среди них – двое мальчиков – шести и 11 лет.
Дети просто играли дома, когда туда прилетели российские ракеты.
31 человек получил ранения.
После обстрела Чаплино полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Никопольский район россияне трижды поливали огнем из Градов и тяжелой артиллерии.
В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.
Из Ураганов и Смерчей оккупанты обстреляли Апостоловскую и Широковскую общины Криворожского района.
В частности, село Кошевое осталось без света.
Несколько реактивных снарядов прилетели в один из районов Кривого Рога.
Люди, несмотря на то, что есть разрушение жилья, не пострадали.
Ракету, которую россияне направили на Днепровский район, сбили украинские военные.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Дмитрий Кулеба