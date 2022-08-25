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Российская Федерация прибегает к “уголовному преследованию” работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец на своем канале в Telegram.

Лубинец ссылается на российские медиа, сообщающие, что представители оккупационных войск задержали двух сотрудников ЗАЭС, якобы за сотрудничество с Вооруженными силами Украины. Кроме того, в Росгвардии озвучили, что с марта таких “нарушителей” было 26 человек.

— Задержанные обвиняются в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС. И это не шутка, – сообщил Лубинец.

По его словам, российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они совершают ядерный терроризм и размещают военную технику на территории работающей атомной станции.

— Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркиваю, что никаких нарушений норм украинского законодательства или международного права работниками атомной станции не осуществляется. Это украинская атомная станция, на которой работают украинские атомщики, которые свободны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции, — написал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что несмотря на бешеное давление, которое оказывают оккупанты на персонал, работники продолжают выполнять работу по предотвращению экологической катастрофы, “которая может затронуть не только Украину, но и Европу и страны Черноморского региона”.

— Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды отвечающей за объект, — сказал он.

Лубинец в очередной раз призвал генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии безопасности на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции.