Згоріли живцем: РФ вбила у Чаплиному 25 людей, серед них – двоє дітей

Серпень, 25 в 9:35

Унаслідок обстрілу житлового сектору та залізничної станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області у День Незалежності України загинуло 25 осіб.

Про завершення пошуково-рятувальних робіт 25 серпня повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Оновлено о 09:35. Двоє із загиблих – діти.

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– 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. Ще одна шестирічна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції, – зазначив Кирило Тимошенко.

За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, один із хлопчиків просто перебував удома, коли туди прилетіли російські ракети.

Кількість постраждалих від обстрілу Чаплиного стягнула 31.

Після обстрілу Чаплиного поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

25 серпня російські війська обстріляли чотири райони Дніпропетровської області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

За словами Валентина Резніченка, ця ніч була надскладна – з постійними атаками і постраждалими.

Так, удар по Синельниківському району після опівночі був уже четвертим за останні 24 години.

– У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них – троє дітей. Найменшій дівчинці – усього два роки! Усі – у лікарні, – зазначив Валентин Резніченко.

Нікопольський район росіяни тричі вкривали вогнем із Градів та важкої артилерії.

У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Із Ураганів та Смерчів окупанти обстріляли Апостолівську та Широківську громади Криворізького району.

Зокрема, село Кошове залишилося без світла.

Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один із районів Кривого Рогу.

Люди, попри те, що є руйнація жител, не постраждали.

Ракету, яку росіяни скерували на Дніпровський район, збили українські військові.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко, Кирило Тимошенко

Фото: Дмитро Кулеба