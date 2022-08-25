Август, 25 в 17:38

В четверг, 25 августа, глава итальянского МИД Луиджи ди Майо прибыл в Киев.

В рамках визита он посетил город Ирпень, который весной пострадал от оккупации российскими войсками.

— Смерть и жестокость. Город разрушен, сровнян с землей: такова правда. Это настоящая война. А тот, кто приуменьшает ее, является соучастником расправы. Мы не могли игнорировать крик боли мужественного народа, который защищает себя и нас. Сегодня я здесь, в Украине, чтобы поддержать украинцев. Эту ужасную войну нужно немедленно прекратить, всеми силами нужно стремиться к миру, — написал в Facebook Луиджи ди Майо.

Также МИД Италии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Глава государства поблагодарил Луиджи ди Майо, а также все итальянское правительство за поддержку независимости и суверенитета Украины.

– За последние месяцы между нашими государствами выстроились отношения, которые помогли Украине выстоять в борьбе за нашу независимость. Италия стала одним из ведущих государств, поддержавших Украину, наше общество, вынужденно перемещенных граждан, — сказал Зеленский.

Во время встречи президент Украины отметил важность лидерства Италии в контексте подготовки восьмого пакета санкций в отношении России.

А также он сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для российских граждан.