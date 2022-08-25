Серпень, 25 в 17:38

У четвер, 25 серпня, очільник італійського МЗС Луїджі ді Майо прибув до Києва.

У рамках візиту він відвідав місто Ірпінь, яке навесні постраждало від окупації російськими військами.

– Смерть та жорстокість. Місто зруйноване, зрівняне з землею: такою є правда. Це справжня війна. А той, хто применшує її, є співучасником розправи. Ми не могли ігнорувати крик болю мужнього народу, який захищає себе і нас. Сьогодні я тут, в Україні, щоб підтримати українців. Цю жахливу війну треба негайно припинити, усіма силами треба прагнути миру, – написав у Facebook Луїджі ді Майо.

Також МЗС Італії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Зараз дивляться

Глава держави подякував Луїджі ді Майо, а також всьому італійському уряду за підтримку незалежності й суверенітету України.

– За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених громадян, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі президент України наголосив на важливості лідерства Італії в контексті підготовки восьмого пакету санкцій щодо Росії.

А також він зробив акцент на необхідності запровадження візових обмежень для російських громадян.