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Факты / Украина

Проблемы с принудительной мобилизацией: РФ усилила деятельность ФСБ на Луганщине

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Сергій Гайдай

Российские захватчики усилили деятельность ФСБ на оккупированных территориях Луганской области из-за снижения поддержки войны гражданами.

Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты. Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать.

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– Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем случае находят их в госпиталях. Как вот в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за обилия раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски, — отметил Гайдай.

Он утверждает, что поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян, потому линия фронта почти замерла. Враг уже почти два месяца не имеет больших побед.

Глава ОВА также рассказал, что в течение 25 августа оккупанты совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применяли реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы.

Кроме того, возле четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары. ВСУ неоднократно отбивали атаки врага по четырем направлениям.

Недавно Гайдай рассказал, что в оккупированном Луганске так называемая власть прибегает к похищению детей от 14 до 18 лет, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста.

Фото: Сергей Гайдай

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