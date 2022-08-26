Серпень, 26 в 10:49

Російські загарбники посилили діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати.

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– Бачать, що не повертаються сусіди і родичі. У кращому випадку, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки, – зазначив Гайдай.

Він стверджує, що підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян, тому лінія фронту майже завмерла. Ворог вже майже два місяці не має значних перемог.

Очільник ОВА також розповів, що протягом 25 серпня окупанти здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Крім того, біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. ЗСУ неодноразово відбивали атаки ворога з чотирьох напрямків.

Нещодавно Гайдай розповів, що в окупованому Луганську так звана влада вдається до викрадення дітей віком від 14 до 18 років, щоб примусово мобілізувати чоловіків призовного віку.

Фото: Сергій Гайдай