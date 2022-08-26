Август, 26 в 14:49

Российские захватчики перенесли на неопределенный срок проведение псевдореферендума на временно оккупированной территории Луганской области из-за работы украинского сопротивления.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Несмотря на все потуги оккупантов в краткосрочной перспективе провести “выборы без выбора” на Луганщине, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет, — отметил он.

По словам Гайдая, украинские партизаны корректируют удары ВСУ, уничтожающие военные склады и базы россиян. Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел.

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Кроме того, на временно оккупированных территориях расклеивают проукраинские открытки с “приветами” для россиян, которые живут в страхе, что за ними “придут”.

Глава ОВА рассказал, что в “администрации” главаря террористов ЛНР постоянно проходят совещания с россиянами, требующими от своих марионеток “навести порядок в республике”.

— Все поисковые мероприятия псевдоправоохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганщина — это Украина, не увенчались успехом. Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение “референдума” на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности, — добавил Гайдай.

Недавно глава ОВА также рассказал, что российские захватчики усилили деятельность ФСБ на оккупированных территориях Луганской области из-за снижения поддержки войны гражданами.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Луганская ОВА