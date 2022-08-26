РФ перенесла псевдореферендум на Луганщине из-за украинских партизанов — Гайдай
Российские захватчики перенесли на неопределенный срок проведение псевдореферендума на временно оккупированной территории Луганской области из-за работы украинского сопротивления.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— Несмотря на все потуги оккупантов в краткосрочной перспективе провести “выборы без выбора” на Луганщине, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет, — отметил он.
По словам Гайдая, украинские партизаны корректируют удары ВСУ, уничтожающие военные склады и базы россиян. Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел.
Кроме того, на временно оккупированных территориях расклеивают проукраинские открытки с “приветами” для россиян, которые живут в страхе, что за ними “придут”.
Глава ОВА рассказал, что в “администрации” главаря террористов ЛНР постоянно проходят совещания с россиянами, требующими от своих марионеток “навести порядок в республике”.
— Все поисковые мероприятия псевдоправоохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганщина — это Украина, не увенчались успехом. Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение “референдума” на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности, — добавил Гайдай.
Недавно глава ОВА также рассказал, что российские захватчики усилили деятельность ФСБ на оккупированных территориях Луганской области из-за снижения поддержки войны гражданами.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Луганская ОВА