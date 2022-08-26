РФ перенесла псевдореферендум на Луганщині через українських партизан – Гайдай
Російські загарбники перенесли на невизначений термін проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганській області через роботу українського спротиву.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести “вибори без вибору” на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, – зазначив він.
За словами Гайдая, українські партизани коригують удари ЗСУ, які знищують військові склади та бази росіян. Через це в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях розклеюють проукраїнські листівки з “привітами” для росіян, які живуть у страху, що за ними “прийдуть”.
Очільник ОВА розповів, що в “адміністрації” ватажка терористів ЛНР постійно проходять наради з росіянами, які вимагають від своїх маріонеток “навести лад у республіці”.
– Усі пошукові заходи псевдоправоохоронців щодо виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина — це Україна, не увінчалися успіхом. Тому окупаційна влада змушена відстрочити проведення “референдуму” на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію, – додав Гайдай.
Нещодавно голова ОВА також розповів, що російські загарбники посилили діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Луганська ОВА