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Факти / Україна

РФ перенесла псевдореферендум на Луганщині через українських партизан – Гайдай

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Сергей Гайдай

Російські загарбники перенесли на невизначений термін проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганській області через роботу українського спротиву.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести “вибори без вибору” на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, – зазначив він.

За словами Гайдая, українські партизани коригують удари ЗСУ, які знищують військові склади та бази росіян. Через це в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл.

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Крім того, на тимчасово окупованих територіях розклеюють проукраїнські листівки з “привітами” для росіян, які живуть у страху, що за ними “прийдуть”.

Очільник ОВА розповів, що в “адміністрації” ватажка терористів ЛНР постійно проходять наради з росіянами, які вимагають від своїх маріонеток “навести лад у республіці”.

– Усі пошукові заходи псевдоправоохоронців щодо виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина — це Україна, не увінчалися успіхом. Тому окупаційна влада змушена відстрочити проведення “референдуму” на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію, – додав Гайдай.

Нещодавно голова ОВА також розповів, що російські загарбники посилили діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Луганська ОВА

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