Серпень, 26 в 14:49

Російські загарбники перенесли на невизначений термін проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганській області через роботу українського спротиву.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести “вибори без вибору” на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, – зазначив він.

За словами Гайдая, українські партизани коригують удари ЗСУ, які знищують військові склади та бази росіян. Через це в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл.

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Крім того, на тимчасово окупованих територіях розклеюють проукраїнські листівки з “привітами” для росіян, які живуть у страху, що за ними “прийдуть”.

Очільник ОВА розповів, що в “адміністрації” ватажка терористів ЛНР постійно проходять наради з росіянами, які вимагають від своїх маріонеток “навести лад у республіці”.

– Усі пошукові заходи псевдоправоохоронців щодо виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина — це Україна, не увінчалися успіхом. Тому окупаційна влада змушена відстрочити проведення “референдуму” на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію, – додав Гайдай.

Нещодавно голова ОВА також розповів, що російські загарбники посилили діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Луганська ОВА