Оккупационные власти приказывают скрывать “хлопок” в Крыму — ГУР
Оккупационная администрация приказывакт засекречивать факты взрывов на военных объектах в Крыму.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Отмечается, когда информация об уничтожении военных объектов будет становиться публичной, оккупанты будут рассказывать о халатности или небрежности определенных должностных лиц, фамилии которых уже якобы установлены и которые будут привлечены к ответственности.
— Во время специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма, — говорится в сообщении.
В разведке добавили, что после серии взрывов на военных объектах в Крыму среди оккупантов господствует паника. Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории полуострова.
Напомним, что после взрывов на авиабазе Саки в Новофедоровке в Крыму большинство боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.