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Факты / Украина

Оккупационные власти приказывают скрывать “хлопок” в Крыму — ГУР

Валентина Чорна, редактор ленты
Оккупационные власти приказывают скрывать “хлопок” в Крыму — ГУР

Оккупационная администрация приказывакт засекречивать факты взрывов на военных объектах в Крыму.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, когда информация об уничтожении военных объектов будет становиться публичной, оккупанты будут рассказывать о халатности или небрежности определенных должностных лиц, фамилии которых уже якобы установлены и которые будут привлечены к ответственности.

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— Во время специального совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма, — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что после серии взрывов на военных объектах в Крыму среди оккупантов господствует паника. Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории полуострова.

Напомним, что после взрывов на авиабазе Саки в Новофедоровке в Крыму большинство боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

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