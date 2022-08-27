Серпень, 27 в 12:33

Окупаційна адміністрація наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах у Криму.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, коли інформація про знищення військових об’єктів ставатиме публічною, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже нібито встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

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– Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму, – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що після серії вибухів на військових об’єктах у Криму серед окупантів панує паніка. Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території півострова.

Нагадаємо, що після вибухів на авіабазі Саки біля Новофедорівки в Криму більшість бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.