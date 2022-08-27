Путин готовится к изматывающей войне, Украина взвешивает все риски контрнаступления — NYT

Август, 27 в 15:45

Украина и Россия готовятся к затяжной войне. Но у Украины есть больше стимулов попытаться избежать ее с помощью потенциально рискованных маневров уже этой осенью.

Однако делать их следует до того, как осенью сезон дождей превратит сельскую местность в непроходимые болота, а нехватка энергии и растущие цены усилят риск того, что европейская поддержка может немного пошатнуться.

Об этом пишет The New York Times.

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— Наступление рискованное. Если оно не удастся, результат может повлиять на внешнюю поддержку. С другой стороны, Киев, вероятно, видит в этом окно возможностей, за которым скрывается неопределенность затянувшейся затяжной войны против российской армии, — сказал Майкл Кофман, директор по изучению России в исследовательском институте CNA.

Издание отмечает, что, с украинской точки зрения, в основном окопные бои не могут длиться долго. Ведь если Россия будет контролировать большую часть Южного побережья, это нанесет ущерб украинской экономике.

Кроме того, это может дать возможность РФ укрепить контроль над захваченными территориями.

– Многочисленные признаки указывают на то, что Путин примет стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил. Президент РФ готовится к долгой и изматывающей войне, но не обязательно к широкомасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны, — отмечает The New York Times в своей статье.

В то же время издание приводит мнения нескольких военных экспертов, которые говорят об определенном разрыве между украинскими гражданскими лидерами, стремящимися к большой победе, и военными, которые хотят убедиться, что войск и боевого мощи достаточно, прежде чем начинать большое контрнаступление.

Однако издание предполагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой наступательной фазы войны.

Источник: The New York Times