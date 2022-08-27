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Факты / Украина

Путин готовится к изматывающей войне, Украина взвешивает все риски контрнаступления — NYT

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украина и Россия готовятся к затяжной войне. Но у Украины есть больше стимулов попытаться избежать ее с помощью потенциально рискованных маневров уже этой осенью.

Однако делать их следует до того, как осенью сезон дождей превратит сельскую местность в непроходимые болота, а нехватка энергии и растущие цены усилят риск того, что европейская поддержка может немного пошатнуться.

Об этом пишет The New York Times.

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— Наступление рискованное. Если оно не удастся, результат может повлиять на внешнюю поддержку. С другой стороны, Киев, вероятно, видит в этом окно возможностей, за которым скрывается неопределенность затянувшейся затяжной войны против российской армии, — сказал Майкл Кофман, директор по изучению России в исследовательском институте CNA.

Издание отмечает, что, с украинской точки зрения, в основном окопные бои не могут длиться долго. Ведь если Россия будет контролировать большую часть Южного побережья, это нанесет ущерб украинской экономике.

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Кроме того, это может дать возможность РФ укрепить контроль над захваченными территориями.

– Многочисленные признаки указывают на то, что Путин примет стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил. Президент РФ готовится к долгой и изматывающей войне, но не обязательно к широкомасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны, — отмечает The New York Times в своей статье.

В то же время издание приводит мнения нескольких военных экспертов, которые говорят об определенном разрыве между украинскими гражданскими лидерами, стремящимися к большой победе, и военными, которые хотят убедиться, что войск и боевого мощи достаточно, прежде чем начинать большое контрнаступление.

Однако издание предполагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой наступательной фазы войны.

Источник: The New York Times

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