Август, 27 в 11:24

Боевые действия осенью и зимой на территории Украины будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью.

Такое мнение озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что зимний период будет сложным, поскольку российские оккупанты продолжат боевые действия, чтобы держать в напряжении наши Вооруженные силы.

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– Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь – октябрь. Дальше будет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако мы имеем опыт применения Вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой, — объяснил представитель ГУР.

Вадим Скибицкий добавил, что Россия будет однозначно использовать фактор энергетических ресурсов, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. По его мнению, на этом фоне россияне будут готовиться к весне и возобновлению мощных боевых действий.

— Надеемся, что те меры, которые мы планируем, будут иметь успех, и мы сорвем те планы, которые есть у Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону. Несмотря на то, что нам недостаточно ресурсов, которые есть, помощь поступает, мы планируем боевые действия, поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу, — добавил Скибицкий.

Также представитель ГУР подчеркнул, что моральное состояние российских войск меняется. Кроме того, укомплектованность некоторых подразделений РФ, участвовавших в боевых действиях с февраля, сейчас составляет 30%. По словам Скибицкого, это ниже любых необходимых показателей.

Вадим Скибицкий не исключает, что, возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы России добиться успеха в своих целях – полной оккупации Украины – россиянам необходимо будет объявлять полную мобилизацию.