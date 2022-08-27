Путін готується до виснажливої війни, Україна зважує усі ризики контрнаступу – NYT

Серпень, 27 в 15:45

Україна і Росія готуються до затяжної війни. Але в України є більше стимулів спробувати уникнути її за допомогою потенційно ризикованих маневрів уже цієї осені.

Однак робити їх варто до того, як восени сезон дощів перетворить сільську місцевість на непрохідні болота, а брак енергії і зростаючі ціни посилять ризик того, що європейська підтримка може дещо похитнутися.

Про це пише The New York Times.

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– Наступ ризикований. Якщо він не вдасться, результат може вплинути на зовнішню підтримку. З іншого боку, Київ, ймовірно, бачить у цьому вікно можливостей, за яким ховається невизначеність затяжної війни проти російської армії, що встигла закріпитися, – сказав Майкл Кофман, директор з вивчення Росії в дослідницькому інституті CNA.

Видання зазначає, що, з української точки зору, здебільшого окопні бої не можуть тривати довго. Адже якщо Росія контролюватиме більшу частину південного узбережжя, це завдасть шкоди українській економіці.

Крім того, це може дати можливість РФ зміцнити контроль над захопленими територіями.

– Численні ознаки вказують на те, що Путін прийме стратегію повільного наступу, спрямовану на виснаження та знищення українських сил. Президент РФ готується до довгої та виснажливої війни, але не обов’язково до широкомасштабної, яка ознаменує серйозну ескалацію і, можливо, викличе негативну реакцію всередині країни, – наголошує The New York Times у своїй статті.

Водночас видання наводить думки кількох військових експертів, які говорять про певний розрив між українськими цивільними лідерами, які прагнуть великої перемоги, і військовими, які хочуть переконатися, що військ і бойової могутності достатньо, перш ніж розпочинати великий контрнаступ.

Однак видання припускає, що нещодавній пакет військової допомоги від США свідчить про підготовку до початку нової наступальної фази війни.

Джерело: The New York Times