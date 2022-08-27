Август, 27 в 13:47

У россиян осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны, поэтому ситуация у них сложная.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, назвав соответствующие цифры.

Он объяснил, что особенно сложная ситуация в России с Искандерами, которых вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может быть, даже и меньше.

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Также, по словам Скибицкого, у россиян осталось не такое уж и большое количество достаточно эффективных ракет типа Калибр. Поэтому они используют X-22 и C-300 в наземном варианте. Но и эти запасы иссякают.

— Высокоточное оружие у россиян уже на грани. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же Искандерам. Поэтому оккупанты будут использовать другие средства поражения, — прогнозирует Скибицкий.

В частности, он напомнил, что сейчас россияне активно используют Ураганы и Смерчи, которые позволяют вести обстрел на короткой дистанции, на 70-80 км, максимум до 100 км. Ими сейчас обстреливают Николаев, Запорожскую область, Харьков.

Кроме того, Вадим Скибицкий добавил, что в России осталось мало гиперзвуковых ракет Кинжал, примерно 30-40 штук. Это образцы, которые первыми поступили на вооружение и не пошли в массовое производство.