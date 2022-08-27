Серпень, 27 в 13:47

У росіян залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни, тому ситуація у них складна.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, назвавши відповідні цифри.

Він пояснив, що особливо складна ситуація в Росії з Іскандерами, яких взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а можливо, навіть і менше.

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Також, за словами Скібіцького, в росіян залишилась не така вже й велика кількість досить ефективних ракет типу Калібр. Тому вони використовують X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але і ці запаси вичерпуються.

– Високоточна зброя у росіян уже на межі. За всіма нормативними документами, вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж Іскандерами. Тому окупанти будуть використовувати інші засоби ураження, – прогнозує Скібіцький.

Зокрема, він нагадав, що зараз росіяни активно використовують Урагани і Смерчі, які дозволяють вести обстріл на короткій дистанцій, на 70-80 км, максимум до 100 км. Ними зараз обстрілюють Миколаїв, Запорізьку область, Харків.

Крім того, Вадим Скібіцький додав, що в Росії залишилось мало гіперзвукових ракет Кинжал, приблизно 30-40 штук. Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння і не пішли в масове виробництво.