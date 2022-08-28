Жданов оценил, способна ли Россия повторить 24 февраля в ближайшую неделю

Август, 28 в 20:04

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, способна ли Россия повторить 24 февраля в более жестком варианте в ближайшую неделю.

– В плане нанесения ракетных ударов – да, они могут повторить, но уже не в таком количестве, как было. По войскам, из того, что есть в Украине – оно постоянно уменьшается из-за потерь. Мы постоянно и ежедневно выносим их логистику, она усложняется, – перечислил Жданов у себя в YouTube 28 августа.

Он отметил, что россияне даже не успевают до конца сформировать корпус, кидают его сюда в неполном составе, на ⅔ сформированного.

– 10 тыс. не переломят ситуацию даже на одном оперативном направлении, посмотрим еще, куда они их отправят. Может быть, что пока корпус зайдет на какое-то направление уже надо будет проводить ротацию и выводить части РФ для восстановления боеспособности, – заявил эксперт.

По мнению Жданова, сегодня нет необходимой группировки войск. Он напомнил, что 24 февраля это было более сотни тысяч человек.

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– Они не могут даже начать наступление на южном направлении, где хотели, куда они стянули 25 тыс. группировку… Сейчас наша главная задача – удержание обороны и перемалывание российской армии до формирования резервов, – утверждает военный эксперт.

По его словам, россиянам нужно около 50 тыс. бойцов для того, чтобы сформировать ударную группировку и на оперативном направлении попытаться прорвать нашу оборону, чего на сегодняшний день со стороны РФ нет.