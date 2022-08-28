Жданов оцінив, чи здатна Росія повторити 24 лютого найближчого тижня

Серпень, 28 в 20:04

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував, чи здатна Росія повторити 24 лютого у жорсткішому варіанті найближчого тижня.

– У плані завдання ракетних ударів – так, вони можуть повторити, але вже не в такій кількості, як було. За військами, з того, що є в Україні, воно постійно зменшується через втрати. Ми постійно і щодня виносимо їхню логістику, вона ускладнюється, – перерахував Жданов у себе на YouTube 28 серпня.

Він зазначив, що росіяни навіть не встигають до кінця сформувати корпус, кидають його сюди у неповному складі, на ⅔ сформованого.

– 10 тис. не зламають ситуацію навіть на одному оперативному напрямку, подивимося ще, куди вони їх відправлять. Можливо, поки корпус зайде на якийсь напрямок, вже треба буде проводити ротацію і виводити частини РФ для відновлення боєздатності, – заявив експерт.

На думку Жданова, у росіян сьогодні немає необхідного угруповання військ. Він нагадав, що 24 лютого це було понад сотню тисяч людей.

Зараз дивляться

– Вони не можуть навіть розпочати наступ на південному напрямку, де хотіли, куди вони стягнули 25 тис. угруповання… Зараз наше головне завдання – утримання оборони та перемелювання російської армії до формування резервів, – стверджує військовий експерт.

За його словами, росіянам потрібно близько 50 тис. бійців для того, щоб сформувати ударне угруповання та на оперативному напрямку спробувати прорвати нашу оборону, чого на сьогоднішній день з боку РФ немає.